Alexandru Cicaldau'dan Fatih Terim sözleri! ''Fatih Terim'e çok teşekkür ederim, bana güvendi ve buraya aldırdı''

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau; Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceği ve bir çok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Cicaladau'nun açıklamaları şu şekilde:

"FATİH TERİM'E ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

"Futbolu ve hayatın kurallarını Hagi akademisinde öğrendim. Hagi olmasaydı buralarda olmazdım. Fatih Terim'e çok teşekkür ederim. Bana güvendi ve buraya aldırdı. Bana çok yardımcı oldu. Nicolo Barella ile benzer özelliklerimiz var. Benden üst seviyede bir oyuncu, Fatih Terim'in benzetmesi beni motive etti."

"HASTALIKTAN SONRA PERFORMANSIMDA BİR DÜŞÜŞ VARDI"

"Sezona iyi başladık. Avrupa'da iyi maçlar çıkardık. Sonra takım olarak seviyemiz aşağıya indi. Kendi performansım için bahane aramıyorum. Kovid'i de bir bahane olarak görmüyorum. Sezona iyi başladık, hastalıktan sonra performansımda bir düşüş vardı. Ama tekrarlıyorum, bu bir bahane değil. Önümüzdeki sezon Şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız."

"ÖZEL BİR HATIRA OLARAK KALACAK"

"Barcelona maçı da hayatım boyunca aklımda kalacak. Özel bir hatıra olarak kalacak. 10 sene önce televizyonda izlediğim takıma karşı Camp Nou'da maça çıktım."



