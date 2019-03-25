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Alexandru Spiridon: Bu maçın seyrini David Copperfield değiştirebilirdi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 25.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye'ye 4-0 mağlup oldukları EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçına ilişkin, "Türkiye karşısında iyi ve korkusuz oynadık. Bu maçın seyrini David Copperfield değiştirebilirdi" dedi.

Alexandru Spiridon: Bu maçın seyrini David Copperfield değiştirebilirdi

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye-Moldova maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunun hakiminin Türkiye olduğunu, telafi etmek için zamanlarını olduğunu ve grupta favori olarak Fransa’yı gördüğünü ikincilik için ise Türkiye ve İzlanda’nın çekişeceğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye'nin 25 dakikadan sonra oyunu kontrol etmeye başladığını ifade eden Spiridon, şöyle konuştu:

"Böyle bir skoru beklemiyordum. Biraz daha oyunu kontrol ettiler, oyuna hakimdiler. Çoğu oyuncu farklı şampiyonluklarda oynuyor. Böyle derecedeki oyuncular bizi cezalandırmış oldu, bilgi vermek çok zor. Bu maçın seyrini sihirbaz David Copperfield değiştirebilirdi. Bizim derecemiz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Tabii ki de hiçbir şeyle karşılaştıramam ama Epureanu’yu kaybettikten sonra yeni oyuncu geliştirmemiz zor. 10-0 da olabilirdi. Şu an bir karşılaştırma yapmayacağım. Bizim telafi etmek için daha zamanımız var. Sadece Moldova olarak değerlendirmemiz lazım, daha zamanımız var."

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Anahtar Kelimeler:
Alexandru Spiridon David Copperfield Türkiye-Moldova

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