Alexis Sanchez, Galatasaray'ın teklifine cevap verdi!

Galatasaray Transfer Haberleri: Önümüzdeki sezon da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Alexis Sanchez'e transfer teklifi yaptı. Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçiren ve sözleşmesi sona eren Alexis Sanchez boş konumda bulunuyordu.
Alexis Sanchez, Galatasaray'ın kendisine önerdiği sözleşme teklifini reddederek teşekkür etti. Kariyerine 5 büyük ligde devam edeceğini açıklayan Alexis Sanchez, sarı-kırmızılılara başka bir oyuncu bakmalarını söyledi.
Marsilya formasıyla 44 maça çıkan Alexis, 18 gol atıp 3 de asist yapma başarısı göstermişti.