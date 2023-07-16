Alexis Sanchez, Galatasaray'ın teklifine cevap verdi!

Galatasaray Transfer Haberleri: Önümüzdeki sezon da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Alexis Sanchez'e transfer teklifi yaptı. Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçiren ve sözleşmesi sona eren Alexis Sanchez boş konumda bulunuyordu.

YAPILAN TEKLİFİ REDDETTİ

Alexis Sanchez, Galatasaray'ın kendisine önerdiği sözleşme teklifini reddederek teşekkür etti. Kariyerine 5 büyük ligde devam edeceğini açıklayan Alexis Sanchez, sarı-kırmızılılara başka bir oyuncu bakmalarını söyledi.

44 MAÇTRA 18 GOL 3 ASİST

Marsilya formasıyla 44 maça çıkan Alexis, 18 gol atıp 3 de asist yapma başarısı göstermişti.

