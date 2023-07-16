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Alexis Sanchez, Galatasaray'ın teklifine cevap verdi!

16.07.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Transfer Haberleri: Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Alexis Sanchez transferi olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların yaptığı transfer teklifi reddetti.

Galatasaray Transfer Haberleri: Önümüzdeki sezon da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Alexis Sanchez'e transfer teklifi yaptı. Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçiren ve sözleşmesi sona eren Alexis Sanchez boş konumda bulunuyordu.

YAPILAN TEKLİFİ REDDETTİ

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Alexis Sanchez, Galatasaray'ın kendisine önerdiği sözleşme teklifini reddederek teşekkür etti. Kariyerine 5 büyük ligde devam edeceğini açıklayan Alexis Sanchez, sarı-kırmızılılara başka bir oyuncu bakmalarını söyledi.

44 MAÇTRA 18 GOL 3 ASİST

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Marsilya formasıyla 44 maça çıkan Alexis, 18 gol atıp 3 de asist yapma başarısı göstermişti.

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