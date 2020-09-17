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  4. Müge Anlı'da Aleyna Çakır cinayetinde şok gelişme! Ümitcan Uygun’un arkadaşının sözlerinin ardından Aleyna Çakır’ın babası yere yığıldı!

Müge Anlı'da Aleyna Çakır cinayetinde şok gelişme! Ümitcan Uygun’un arkadaşının sözlerinin ardından Aleyna Çakır’ın babası yere yığıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Müge Anlı’da işlenen Aleyna Çakır’ın ölümü olayında yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı’nın ekibine röportaj veren Ümitcan Uygun’un arkadaşı Tayfun Kürkçü’nün sözlerine acılı aile daha fazla dayanamadı. Baba Mehmet Esen şoke eden sözlerin ardından yere yığıldı.

Müge Anlı’nın fenomen haline gelen programında Haziran ayında evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın dosyası ele alınmaya başlandı. Kızının ölümünün arkasında sevgilisi Ümitcan Uygun’un olduğunu düşünen aile Müge Anlı’dan yardım istedi.

Aleyna Çakır’ın ölümün arkasındaki sır perdesi hem ailesini hem de izleyenleri derin üzüntüye boğdu. Ankara’da gece hayatında çalışmak zorunda bırakılan Aleyna Çakır’ın arkadaşları ve tanıdıkları genç kızın sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından darp edildiğini söyledi. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olan Aleyna Çakır’ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu ancak çiftin arasında yaşanan akıl almaz şiddet olayları söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği şüphelerini kuvvetlendirdi. Acılı aile devlet büyüklerinden ölümün araştırılması için yardım isterken bugün yayınlanan bölümde Ümitcan Uygun’un arkadaşı Tayfun Kürkçü’nün ifadesi aileyi daha büyük üzüntüye boğdu.

‘CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM’

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21 yaşında hayatını kaybeden Aleyna Çakır’ın ölümünde şüphelerin odağındaki isim olan Ümitcan Uygun’un yakın arkadaşı Tayfun Kürkçü şiddet olaylarının ardından yaşananları anlattı. Kürkçü, “Bunlar kavga ediyor. Aleyna’da astım hastasıydı düşüp bayılmış. Ümitcan’da telefonu eline alıp Aleyna’yı canlı yayında göstermiş. Aleyna benden yardım istedi. Kendisini hastaneye götürmemi istedi. Sol gözünde şişlik ve kollarında da birkaç morluk vardı. Hastaneye götürdüm darp raporu aldık. Karakola gittik ve Aleyna şikayetçi oldu. Karakoldan çıktıktan sonra Ümitcan’ın annesi ve babası kızın o halini görünce üzüldü. ‘Ümitcan sana zarar verdiyse biz onu kendimiz döveriz, sen şikayetini çek’ dediler. Aleyna şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi. Biz beraber Aleyna’nın evine gittik biraz sohbet ettik. Ümitcan’dan artık ayrılacağını ve şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

‘ÜMİTCAN EVLENMEK İSTİYORDU’

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Arkadaşı Ümitcan’ın Aleyna’yı hiç darp ettiğini görmediğini söyleyen Kürkçü, “Son dönemlerde çok iyiyilerdi. Kavga etmiyorlardı ve darp yoktu. Önceden de şahit olduğum herhangi bir darp olayı yoktu. Ümitcan gece aleminde çalışmasını istemedi. Aleyna uzun bir süre çalışmadı. Beraber yaşamaya başladılar, evlenmek istediler. Ümitcan Aleyna’yı alıp Yozgat’a memleketine götürdü” dedi.

'MORLUKLARDAN ÜMİTCAN SUÇLU DEĞİL'

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Birçok tanığın aksine Tayfun Kürkçü Aleyna’nın morluklarından Ümitcan’ın suçlu olmadığını söyledi. Kürkçü, “Kollarındaki, boynundaki morluklar Ümitcan’ın yaptığı anlamına gelmez. Gece aleminde çalıştığı için yanına oturduğu erkeğin de Aleyna’ya kimi zaman zarar verdiğine, kolunu sıktığına, kolunu morarttığına birçok kez şahit olduk. Gözlerimizle gördük ve şahit olduk. Ümitcan’ın bunu yaptığını düşünmüyorum. İlla ki aralarında kavga etmişlerdir, tokat atmışlardır birbirlerine. Aralarında bu tarz şeyler geçmiştir ama ben gözlerimle böyle şeyler görmedim.” diye konuştu.

Tayfun Kürkçü’nün sözlerinin ardından Aleyna Çakır’ın babası kendini yere atarak dizlerini dövmeye başladı. Babanın bu hali izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya dayı Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın sizede sabır ve baş sağlığı diliyorum ancak anladığım kadarıyla kızın konsomatrislik yapıyormuş ve yozgata gitmiş elin oğluyla yaşamaya başlamış siz anne baba olarak bu süreçte neredeydiniz neyse daha fazla konuşmak istemiyorum anne babalık görevi ağır sorumluluk gerektiren bir görevdir bilin ona göre hareket edin çocuklarınızın en büyük düşmanı cebine koyduğunuz cep telefonları tabiki iletişim kurmak hakkınız ancak bol interneti yükleyip kendi haline terk etmeyin bu zamanda anne baba sorumluluğu çok daha ağır Allah hepimizin yardımcısı olsun.
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