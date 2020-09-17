Müge Anlı'da Aleyna Çakır cinayetinde şok gelişme! Ümitcan Uygun’un arkadaşının sözlerinin ardından Aleyna Çakır’ın babası yere yığıldı!

Müge Anlı’nın fenomen haline gelen programında Haziran ayında evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın dosyası ele alınmaya başlandı. Kızının ölümünün arkasında sevgilisi Ümitcan Uygun’un olduğunu düşünen aile Müge Anlı’dan yardım istedi.

Aleyna Çakır’ın ölümün arkasındaki sır perdesi hem ailesini hem de izleyenleri derin üzüntüye boğdu. Ankara’da gece hayatında çalışmak zorunda bırakılan Aleyna Çakır’ın arkadaşları ve tanıdıkları genç kızın sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından darp edildiğini söyledi. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olan Aleyna Çakır’ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu ancak çiftin arasında yaşanan akıl almaz şiddet olayları söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği şüphelerini kuvvetlendirdi. Acılı aile devlet büyüklerinden ölümün araştırılması için yardım isterken bugün yayınlanan bölümde Ümitcan Uygun’un arkadaşı Tayfun Kürkçü’nün ifadesi aileyi daha büyük üzüntüye boğdu.

‘CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM’

21 yaşında hayatını kaybeden Aleyna Çakır’ın ölümünde şüphelerin odağındaki isim olan Ümitcan Uygun’un yakın arkadaşı Tayfun Kürkçü şiddet olaylarının ardından yaşananları anlattı. Kürkçü, “Bunlar kavga ediyor. Aleyna’da astım hastasıydı düşüp bayılmış. Ümitcan’da telefonu eline alıp Aleyna’yı canlı yayında göstermiş. Aleyna benden yardım istedi. Kendisini hastaneye götürmemi istedi. Sol gözünde şişlik ve kollarında da birkaç morluk vardı. Hastaneye götürdüm darp raporu aldık. Karakola gittik ve Aleyna şikayetçi oldu. Karakoldan çıktıktan sonra Ümitcan’ın annesi ve babası kızın o halini görünce üzüldü. ‘Ümitcan sana zarar verdiyse biz onu kendimiz döveriz, sen şikayetini çek’ dediler. Aleyna şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi. Biz beraber Aleyna’nın evine gittik biraz sohbet ettik. Ümitcan’dan artık ayrılacağını ve şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi.” ifadelerini kullandı.