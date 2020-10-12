MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi paylaşım!

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi paylaşım!

12.10.2020 12:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın dosyasını incelemeye aldığı Aleyna Çakır olayında baş şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümitcan Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Çakır'ın ailesini tehdit ettiği ileri sürülen Uygun, ailenin yaşadığı ilin tabelasının önünde poz vererek adeta gözdağı verdi.

ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın dosyasını incelemye başladı. Aleyna'nın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölü olarak bulunmasının ardından ATV Ana Haber'e de yansıyan bir gelişme yaşandı.

aleyna-cakir-in-olumunde-supheli-olan-umitcan-13660904_7888_m

AİLENİN YAŞADIĞI İLE GİTTİ

Pek çok kez Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit ettiği bilinen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımlar ise yeni bir tehdit olarak algılandı. Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'ın ailesinin yaşadığı ile (Kırşehir) giderek il sınırı levhasının önünde fotoğraf çekilmesi ve bunu sosyal medya hesabı üzerinde paylaşması dikkatleri çekti. Konuyla ilgili ATV'ye konuşan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, Ümitcan Uygun'un elinde silahlarla tehditler savurarak gezdiğini ileri sürdü.

aleyna-cakir-in-olumunde-supheli-olan-umitcan-13660904_5896_m

"BU BİR TEHDİT, BİZE SALDIRABİLİR"

Konu hakkında konuşan Aleyna Çakır'ın acılı annesi"Ben rahatım, serbestim, arkamda dayanağım var. Nasıl gezebiliyor, memleketime gelip nasıl resim çektiriyor. Bu bir tehdit tabi ki, bir anda saldırabilir, yanımda çocuklarım var torunlarım var. Analar artık ağlamasın, evlatlarını yıkayıp mezara koymasın, böylesi katilleri dışarda gezdirmesinler" dedi.

aleyna-cakir-in-olumunde-supheli-olan-umitcan-13660904_6538_m

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Baba Mehmet Esen ise "Şahıs, Kırşehir'e gelip levhanın önünde (İl sınırı) fotoğraf çekilmiş, ben geldin buradayım dercesine, elini kolunu sallayarak geziyor, halen neden tutuklanmıyor" ifadelerini kullandı.

"DELİLLER KARARTILIYOR"

Aylardır kızlarını başına ne geldiğini öğrenmeye çalışan acılı anne, artık yorulduklarını ve dayanacak güçlerinin kalmadığını belirterek "Evladımın katilini bir an evvel hapiste görmek istiyorum, Deliller savcıya ulaşmadan karartılıyor, o kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz artık" şeklinde konuştu.

Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un kızlarına şiddet uyguladığı ve kendilerine tehdit içeren görüntüler için bir kez daha emniyete başvuruda bulundu.

ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA NE OLDU?

Aleyna Çakır, 3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından cansız şekilde bulunmuştu. Olayın öncesinde Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Konuyla ilgili Uygun gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır'ın gizemli ölümü sonrası ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olay tüm detayları ile ele alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Demet ve Alişan’ın merak edilen konuğu!Demet ve Alişan’ın merak edilen konuğu!
Ekşi Sözlük CEO’suyla evlenecek olan Alexandra Arzat kimdirEkşi Sözlük CEO’suyla evlenecek olan Alexandra Arzat kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu işin arkasından hükümet yetkilileri çıkacak. Onlara kadar uzanmasa bu iş çoktan alınırdı bu velet. 100 gr çekmiyor 100 kilo atar yapıyor. Devlet devletliğini göstersin bir zahmet.
Bu pisliği kim koruyor

En Çok Okunan Haberler

Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi

Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...

MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!

MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!

Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...

Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sihirli Annem'in Çilek'i aşka geldi! Beğeni yağdı

Sihirli Annem'in Çilek'i aşka geldi! Beğeni yağdı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Diğer Haberler

Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz ilk kez görüntülendi

Zor günler geride kaldı! O nişanda ortaya çıktı

Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşınde ve nereli? Hande Kazanova eşi kim? İşte Hande Kazanova’nın biyografisi...

Demet ve Alişan’ın merak edilen konuğu!

Aleyna Tilki Kylie Jenner'ı o elbiseyle görünce... 'Ben giymiştim'

Aleyna 'Ben önce giydim' deyince olay oldu

Bu nasıl elbise! Ella Baig geceye damga vurdu

Bu nasıl elbise! Geceye damga vurdu

Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kimdir? Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kaç yaşında? Instagram adresi ne? İşte Orhan ve Kemal Rumeli kardeşlerin şarkıları...

Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu

Ezgi Mola'dan bir Hatay paylaşımı daha! Tepki çekti

Tepki çeken paylaşım! 'Rant alanı mı olacak?'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.