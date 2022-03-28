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Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudu saran mini şort ve sütyenle poz verdi! "Dozumuzu aldık"

28.03.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan ile Makbule Şakalakoğlu'ndan spor karesi geldi. Mini şort ve sütyenle fotoğraf çekilen ikili bu pozu Instagram hesaplarından yayınladı.

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudu saran mini şort ve sütyenle poz verdi! "Dozumuzu aldık"

Aleyna Çalışkan, son dönemlerde adı sıklıkla anılan Makbule Şakalakoğlu ile pozunu paylaştı. Çalışkan ve Şakalakoğlu ikilisi, vücudu saran mini şortla dikkat çekti.

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU VE ALEYNA ÇALIŞKAN'DAN MİNİ ŞORT VE SÜTYENLİ POZ

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu spor kompini olarak sütyen ve vücudu saran mini şort tercih etti. Pozu çeken Aleyna Çalışkan, Instagram hesabının hikaye kısmından yayınladı.

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudu saran mini şort ve sütyenle poz verdi!

Ardından Şakalakoğlu hikayeyi kendi Instagram hikayesine ekleyerek, "Günlük dozumuzu aldık" yazdı.

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudu saran mini şort ve sütyenle poz verdi!

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu aynı zamanda Mert Öcal'ın sevgilisiydi.

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudu saran mini şort ve sütyenle poz verdi!

Ancak Mert Öcal ve Sude Burcu yakınlaşmasının ardından Makbule Şakalakoğlu'nun, Mert Öcal'ı takipten çıkarması oldukça konuşulmuştu.

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudu saran mini şort ve sütyenle poz verdi!

Makbule Şakalakoğlu geçtiğimiz günlerde bikinisiyle poz vermiş ve, "Dışarısı buz benim içim ise yaz" ifadesiyle pozunu Instagram'dan yayınlamıştı.

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudu saran mini şort ve sütyenle poz verdi!

Aleyna Çalışkan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği göğüs dekolteli pozuna, "Bu nasıl güzellik?", "Prenses misin acaba?" tarzında yorumlar gelmişti.

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudu saran mini şort ve sütyenle poz verdi!

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudu saran mini şort ve sütyenle poz verdi!

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudu saran mini şort ve sütyenle poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Mert Öcal
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