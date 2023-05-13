Aleyna Eroğlu'nun sütyensiz tarzı olay! Göğüs dekoltesi nefes kesti

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Eroğlu kameralar karşısına ilk kez 3 Kadın 3 Kader adlı sinema filmiyle çıktı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Eroğlu bu defa son paylaşımıyla çok konuşuldu.

Sütyensiz giydiği elbisesinin önünü açan Aleyna Eroğlu göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini adeta mest etti. Eroğlu'nun bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Aleyna Eroğlu'nun 'Sadece sonsuz mavi' notu ile paylaştığı fotoğrafına sosyal medyada; 'Sana mavi çok yakışmış', 'Gökyüzü kıskanır şimdi', 'Mavi sende huzur bulmuş', 'Muhteşemsin', 'Bebek gibisin' yorumları yapıldı.

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi almıştır.

21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat vermiştir.



