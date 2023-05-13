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Aleyna Eroğlu'nun sütyensiz tarzı olay! Göğüs dekoltesi nefes kesti

13.05.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu iddialı ve cesur tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Eroğlu bu defa sütyensiz tarzı ile dikkat çekti. Göğüs dekolteli poz veren ünlü ismin son paylaşımına beğeni yağdı.

Aleyna Eroğlu'nun sütyensiz tarzı olay! Göğüs dekoltesi nefes kesti

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Eroğlu kameralar karşısına ilk kez 3 Kadın 3 Kader adlı sinema filmiyle çıktı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Eroğlu bu defa son paylaşımıyla çok konuşuldu.

Sütyensiz giydiği elbisesinin önünü açan Aleyna Eroğlu göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini adeta mest etti. Eroğlu'nun bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Aleyna Eroğlu 1

Aleyna Eroğlu'nun 'Sadece sonsuz mavi' notu ile paylaştığı fotoğrafına sosyal medyada; 'Sana mavi çok yakışmış', 'Gökyüzü kıskanır şimdi', 'Mavi sende huzur bulmuş', 'Muhteşemsin', 'Bebek gibisin' yorumları yapıldı.

Aleyna Eroğlu 2

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Aleyna Eroğlu 3

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi almıştır.

Aleyna Eroğlu 4

21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat vermiştir.

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