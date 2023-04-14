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  4. Aleyna Eroğlu transparan tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Aleyna Eroğlu transparan tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

14.04.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. İddialı ve cesur tarzı ile dikkat çeken Aleyna Eroğlu bu defa transparan tulumuyla pozlar verdi. İçine hiçbir şey giymeyen Eroğlu göğüs dekoltesiyle adeta büyüledi.

Aleyna Eroğlu transparan tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Aleyna Eroğlu kameralar karşısına ilk kez 3 Kadın 3 Kader adlı sinema filmiyle çıktı. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı cesur pozlarıyla çok konuşulan Eroğlu bu defa yine sınır tanımadı ve transparan tulumunun içine hiçbir şey giymeden pozlar verdi.

Aleyna Eroğlu'nun cesur tarzına beğeni yağdı. Takipçileri; 'Senden bir tane daha yok', 'Gerçek bir bebeksin', 'Bu kız çok tatlı', 'Güzeller güzeli' gibi yorumlar yaptılar.

Aleyna Eroğlu

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Aleyna Eroğlu 2

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi almıştır.

Aleyna Eroğlu 3

Aleyna Eroğlu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan 3 Kadın 3 Kader isimli sinema filmiyle geçmiştir.

Aleyna Eroğlu 4

21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat vermiştir.

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Aleyna Eroğlu son olarak Tam Kafadan isimli sinema filminde rol almıştır.

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Aleyna Kalaycıoğlu stil

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