Aleyna Eroğlu transparan tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Aleyna Eroğlu kameralar karşısına ilk kez 3 Kadın 3 Kader adlı sinema filmiyle çıktı. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı cesur pozlarıyla çok konuşulan Eroğlu bu defa yine sınır tanımadı ve transparan tulumunun içine hiçbir şey giymeden pozlar verdi.

Aleyna Eroğlu'nun cesur tarzına beğeni yağdı. Takipçileri; 'Senden bir tane daha yok', 'Gerçek bir bebeksin', 'Bu kız çok tatlı', 'Güzeller güzeli' gibi yorumlar yaptılar.

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi almıştır.

Aleyna Eroğlu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan 3 Kadın 3 Kader isimli sinema filmiyle geçmiştir.

21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat vermiştir.

Aleyna Eroğlu son olarak Tam Kafadan isimli sinema filminde rol almıştır.



