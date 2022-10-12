Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? 2. Sayfa konuğu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ile Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor?

Aleyna Kalaycıoğlu 2. Sayfa'ya konuk olması sebebiyle 12 Ekim Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 24 yaşındaki genç şarkıcının Sinan Akçıl ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ile Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? Survivor ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı ve biyografisi haberimizde...

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 senesinde Bursa’da dünyaya geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Yalova’da büyüdüğünü söylemiştir. Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmıştır. Sonrasında ise Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle birlikte İstanbul’a taşınmıştır.

İstanbul’a taşınmasının ardından hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söylemiştir. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlanmış ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynamaktadır. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer almaktadır. Kalaycıoğlu, 1.70 boyundadır.

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE SİNAN AKÇIL AŞK MI YAŞIYOR?

Sinan Akçıl Mayıs'ta oyuncu eşi Burcu Kıratlı’dan ikinci kez boşanmıştı.

Bir süredir adı ‘Yanımdadır’ şarkısında düet yaptığı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan genç şarkıcı gündem oldu.

Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu daha önce magazin muhabirlerinin sorduğu "Aşk başladı mı?” sorusunu gülümseyerek yanıtsız bırakmıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu 2. Sayfa magazin programında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NDAN SİNAN AKÇIL AÇIKLAMASI: "BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM AMA ARAMIZDA AŞK YOK"

Sinan Akçıl ile ilgili haberlerle uyandığını söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu, birlikte bir programa konuk olduklarını ve muhabirlerin aralarında aşk olup olmadığını sorduğunu söyledi. Aleyna Kalaycıoğlu, "Büyük konuşmamak lazım. Ama aramızda aşk yok." dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Sinan Akçıl'da şeytan tüyü olduğu söylenmesi üzerine "Asla dediğim şeyler, maksimum 1 ay sonra gerçekleşiyor" ifadesini kullandı.

