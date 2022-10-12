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Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Sinan Akçıl itirafı! Ters köşe yaptı

12.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemlerde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder'den ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı şimdilerde Sinan Akçıl ile anılıyor. Bugün katıldığı canlı yayında özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Kalaycıoğlu, herkesi şaşkına çevirdi.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Sinan Akçıl itirafı! Ters köşe yaptı

Geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri olan Aleyna Kalacıoğlu, çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiriyor. Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da dudak uçuklatıyor.

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CENGİZ ÜNDER'LE AYRILIĞIN SEBEBİ...

Kalaycıoğlu hem güzelliği hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak ikili yollarını ayırdı. 2. Sayfa programına katılan Kalaycıoğlu özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını anlatan Kalaycıoğlu, "Karakter ve kariyer olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. 'Topçu ile işim olmaz' tarzı bişey söylemiştim. İşte büyük konuşmamak lazım" dedi.

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Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanan Sinan Akçıl ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İkili 'Yanımdadır' şarkısında düet yapmıştı. Kalaycıoğlu, "Sinan Akçıl ile aramızda birşey yok" diyerek iddiaları yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya
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