Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Sinan Akçıl itirafı! Ters köşe yaptı

Geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri olan Aleyna Kalacıoğlu, çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiriyor. Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da dudak uçuklatıyor.

CENGİZ ÜNDER'LE AYRILIĞIN SEBEBİ...

Kalaycıoğlu hem güzelliği hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak ikili yollarını ayırdı. 2. Sayfa programına katılan Kalaycıoğlu özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını anlatan Kalaycıoğlu, "Karakter ve kariyer olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. 'Topçu ile işim olmaz' tarzı bişey söylemiştim. İşte büyük konuşmamak lazım" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanan Sinan Akçıl ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İkili 'Yanımdadır' şarkısında düet yapmıştı. Kalaycıoğlu, "Sinan Akçıl ile aramızda birşey yok" diyerek iddiaları yalanladı.



