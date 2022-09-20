Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu aşkı bitti mi? O detay dikkatlerden kaçmadı

Bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan çiçeği burnunda çiftten beklenmedik haber geldi. Birkaç gün önce Cengiz Ünder, sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu oğlunu görmek için Marsilya'dan özel jete atlayıp sevgilisinin yanına gelmiş ve 34 bin euro yani yaklaşık 630 bin TL masraf yapmıştı.

Ünlü çiftten bugün beklenmedik haber geldi. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya göre, Cengiz Ünder, Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu ile ayrıldı. Ünder'in Kalaycıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi.





