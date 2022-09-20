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Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu aşkı bitti mi? O detay dikkatlerden kaçmadı

20.09.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu mili futbolcu Cengiz Ünder ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyordu. Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya Cassis bölgesinde yaptıkları tatilden bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü çiftten ayrılık haberi geldi. Cengiz Ünder'in, Aleyna Kalaycıoğlu'nu takipten çıkarması, çiftin ayrıldığı yönünde yorumlandı.

Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu aşkı bitti mi? O detay dikkatlerden kaçmadı

Bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan çiçeği burnunda çiftten beklenmedik haber geldi. Birkaç gün önce Cengiz Ünder, sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu oğlunu görmek için Marsilya'dan özel jete atlayıp sevgilisinin yanına gelmiş ve 34 bin euro yani yaklaşık 630 bin TL masraf yapmıştı.

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Ünlü çiftten bugün beklenmedik haber geldi. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya göre, Cengiz Ünder, Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu ile ayrıldı. Ünder'in Kalaycıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi.

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Cengiz Ünder Aleyna Kalaycıoğlu
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