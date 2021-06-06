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  4. Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu isyan etti

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu isyan etti

06.06.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasında ortalık fena karıştı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu isyan etti.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu isyan etti

Survivor ada konseyinde şok gelişmeler yaşandı.

Survivor tarihinde ilk defa ailelerin fazlasıyla bu işin içinde olduğunu belirten Acun Ilıcalı, o isimlerin de Aleyna ve Ayşe olduğunu açıkladı. Bu açıklamaların ardından gözler özellikle kızının Survivor'dan ayrılmasını isteyen Zuhal Kalaycıoğlu'na çevrildi.

Survivor konseyde şoke eden olay! Acun Ilıcalı Aleyna ve Ayşe'nin ailesinden rahatsızSurvivor konseyde şoke eden olay! Acun Ilıcalı Aleyna ve Ayşe'nin ailesinden rahatsız

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü.

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Zuhal Kalaycıoğlu paylaşımında "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" dedi.

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ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın da uyarısının ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi merak edildi. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 44 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Teyze senin hiç kabahatin yok yani !! Öyle mi !
ah be acun seninde sonun geliyor sanırım bununla iki etti...
heralde adamın derdi reyting. niye sasiriyon ki
@murat_celik_p9 İnsanlar, işler yolunda gidince lay lay lom, yolunda gitmeyince ise antisistematik davranış göstermeye başlıyorlar.

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