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Survivor konseyde şoke eden olay! Acun Ilıcalı Aleyna ve Ayşe'nin ailesinden rahatsız

06.06.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de yine ortalık karıştı. Dokunulmazlığın bireysel oyunlara döndüğü Survivor konseyinde Acun Ilıcalı herkesi şoke eden bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamayla Ayşe ve Aleyna’nın ailelerinin arasındaki gerilimden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Survivor konseyde şoke eden olay! Acun Ilıcalı Aleyna ve Ayşe'nin ailesinden rahatsız

Survivor konseyde şoke eden bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı Aleyna ve Ayşe'nin ailelerinin kavgasından rahatsız olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Konu şu, Survivor'a gelirken hatırlarsanız İstanbul'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda ailelerinizin herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesini rica ettim. İki yarışmacımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler.

Ekran Alıntısı

AİLELERİYLE GÖRÜŞECEKLER

Bu iki yarışmacıyla konuşacağım ve görüşme hakkı vereceğim. Ailelerinizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor."

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Acun Ilıcalı daha sonra merak edilen o iki ismi açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor. Kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuş. İkinci yarışmacımıza geliyorum. İkinci yarışmacımız da Ayşe. İşin aslı Ayşe'nin ailesiyle Aleyna'nın annesi arasında bir gerilim var. Bu iş büyümüş durumda" dedi.

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İki yarışmacı ailesiyle görüşecek.

POYRAZ ELEME ADAYI SÖYLEDİ

Öte yandan ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Poyraz kırmızı takımdan bir isim söyledi ve Aleyna'nın ismini verdi. Aleyna, "Açıkçası beklediğim bir şekilde sonuçlandı. Olay artık bireysele döndüğü için herkesin potaya girme riski var" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
baktı acun izlenmiyor gene bir yolunu bulmaya çalışıyor.
Reytingler düşünce işin içine aileler girdi.)
bu seneki yarışmacılar hiç iyi karakterde değil.

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