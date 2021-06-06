Survivor konseyde şoke eden olay! Acun Ilıcalı Aleyna ve Ayşe'nin ailesinden rahatsız

Survivor konseyde şoke eden bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı Aleyna ve Ayşe'nin ailelerinin kavgasından rahatsız olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Konu şu, Survivor'a gelirken hatırlarsanız İstanbul'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda ailelerinizin herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesini rica ettim. İki yarışmacımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler.

AİLELERİYLE GÖRÜŞECEKLER

Bu iki yarışmacıyla konuşacağım ve görüşme hakkı vereceğim. Ailelerinizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor."

Acun Ilıcalı daha sonra merak edilen o iki ismi açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor. Kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuş. İkinci yarışmacımıza geliyorum. İkinci yarışmacımız da Ayşe. İşin aslı Ayşe'nin ailesiyle Aleyna'nın annesi arasında bir gerilim var. Bu iş büyümüş durumda" dedi.