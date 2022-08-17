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  4. Aleyna Kalaycıoğlu'nun iddialı pozuna Cengiz Ünder tepkisiz kalmadı! Yorumu sosyal medyayı salladı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun iddialı pozuna Cengiz Ünder tepkisiz kalmadı! Yorumu sosyal medyayı salladı

17.08.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışması sonrası şarkıcılığa soyunan ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu'nun başarılı futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya Cassis bölgesinde yaptıkları tatilden bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Tatil sonrası iddialı bir pozunu paylaşan Survivor Aleyna'ya ünlü futbolcu emojili yorum yapınca sosyal medya yıkıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun iddialı pozuna Cengiz Ünder tepkisiz kalmadı! Yorumu sosyal medyayı salladı

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu ile Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin Marsilya Cassis bölgesinde yaptıkları tatilden bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Konuya dair Aleyna Kalaycıoğlu da Cengiz Ünder de açıklama yapmadı. Ancak ikilinin sosyal medyada takipleşip yorumlaşması olay oldu.

Hande Sarıoğlu, Ezgi Avcı ve Aleyna Yalçın ile bir araya gelen Survivor Aleyna buluşmadan pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun iddialı kombine takipçilerinden tam not aldı.

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CENGİZ ÜNDER'E YORUM YAĞDI

Fotoğrafa binlerce yorum gelirken bu yorumlar arasında Cengiz Ünder'in emojili yorumu ise parladı. Ünlü futbolcu ilişki yaşadığı iddia edilen Aleyna'ya civciv emojisi gönderdi.

Ekran Alıntısı

Bunu gören takipçiler fotoğrafı bırakıp Cengiz Ünder'e yorum yağdırdı. Ünder'in emojisine "Enişte", "Bir emoji ancak bu kadar anlamlı olur", "Aşk adamı" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Aleyna Kalaycıoğlu
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