Aleyna Kalaycıoğlu'nun iddialı pozuna Cengiz Ünder tepkisiz kalmadı! Yorumu sosyal medyayı salladı

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu ile Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin Marsilya Cassis bölgesinde yaptıkları tatilden bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Konuya dair Aleyna Kalaycıoğlu da Cengiz Ünder de açıklama yapmadı. Ancak ikilinin sosyal medyada takipleşip yorumlaşması olay oldu.

Hande Sarıoğlu, Ezgi Avcı ve Aleyna Yalçın ile bir araya gelen Survivor Aleyna buluşmadan pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun iddialı kombine takipçilerinden tam not aldı.

CENGİZ ÜNDER'E YORUM YAĞDI

Fotoğrafa binlerce yorum gelirken bu yorumlar arasında Cengiz Ünder'in emojili yorumu ise parladı. Ünlü futbolcu ilişki yaşadığı iddia edilen Aleyna'ya civciv emojisi gönderdi.

Bunu gören takipçiler fotoğrafı bırakıp Cengiz Ünder'e yorum yağdırdı. Ünder'in emojisine "Enişte", "Bir emoji ancak bu kadar anlamlı olur", "Aşk adamı" yorumları yağdı.



