MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk yaşıyordu! Sinan Akçıl'dan bomba imam nikahı itirafı

Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk yaşıyordu! Sinan Akçıl'dan bomba imam nikahı itirafı

04.12.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile bir süredir aşk yaşayan Sinan Akçıl, son dönemde sık sık değişimiyle gündeme gelen Zeynep Koçak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Akçıl programda imam nikahı itirafıyla gündem oldu.

Burcu Kıratlı ile iki kere evlenip boşanan şarkıcı Sinan Akçıl, şu sıralar Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyor. Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl katıldığı programda ilginç bir yorumda bulundu.

Akçıl, Zeynep Koçak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcının yayında yaptığı itiraf ise herkesi şaşırttı.

dd

"4 KEZ İMAM NİKAHI YAPTIM"

Şarkıcı, "Kendinle ilgili bir magazin haberi çıkartsan bu ne olurdu?" sorusuna "4 kere imam nikahı yaptım" diye yanıt verdi. Akçıl, kimlerle nikah kıydığı sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etti.

Zeynep Koçak ise o sırada "Neden imam nikahı yapıyorsun, şey için mi?" diyerek şarkıcıyla dalga geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Frikik tek bir iple engellendi! İddialı elbiseFrikik tek bir iple engellendi! İddialı elbise
Gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının arkadaşlarıyla...Gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının arkadaşlarıyla...
Sütyensiz pozlarını peş peşe paylaştıSütyensiz pozlarını peş peşe paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu euro dolar paritesi bileşik faiz piyasalarda altın basit faiz

En Çok Okunan Haberler

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki!

Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

Fenerbahçeliler Alex de Souza'yı defterden sildi!

Fenerbahçeliler Alex de Souza'yı defterden sildi!

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.