Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk yaşıyordu! Sinan Akçıl'dan bomba imam nikahı itirafı

Burcu Kıratlı ile iki kere evlenip boşanan şarkıcı Sinan Akçıl, şu sıralar Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyor. Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl katıldığı programda ilginç bir yorumda bulundu.

Akçıl, Zeynep Koçak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcının yayında yaptığı itiraf ise herkesi şaşırttı.

"4 KEZ İMAM NİKAHI YAPTIM"

Şarkıcı, "Kendinle ilgili bir magazin haberi çıkartsan bu ne olurdu?" sorusuna "4 kere imam nikahı yaptım" diye yanıt verdi. Akçıl, kimlerle nikah kıydığı sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etti.

Zeynep Koçak ise o sırada "Neden imam nikahı yapıyorsun, şey için mi?" diyerek şarkıcıyla dalga geçti.



