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Aleyna Tilki balkondan poz verdi hayranları beğeni butonunu çökertti

23.11.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı işler kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde annesi ve kardeşiyle Dubai tatilinden dönen Aleyna Tilki, balkonda verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki balkondan poz verdi hayranları beğeni butonunu çökertti

Aleyna Tilki, kardeşi ve annesiyle birlikte gittiği Dubai tatilinden geri döndü. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu.

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İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor. Aleyna Tilki, bu sefer balkondan paylaştığı pozuyla gündeme geldi.

Aleyna Tilki’nin paylaşımı şaşkınlık yarattı! &quot;Bu nasıl boy uzatma!&quot;Aleyna Tilki’nin paylaşımı şaşkınlık yarattı! "Bu nasıl boy uzatma!"

Sık sık ev hallerini paylaşan Aleyna Tilki'nin balkon pozuna beğeni yağdı. Kısa sürede on binlerce beğeni alan fotoğrafa, “Fizik Quen ya”, “Sahnelerin Kraliçesi” gibi yorumların yanı sıra geçtiğimiz günlerde fotoğrafına photoshop yapmasına atıfta bulunan, “Şop yoktur umarım” şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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