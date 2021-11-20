Aleyna Tilki’nin paylaşımı şaşkınlık yarattı! "Bu nasıl boy uzatma!"

Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'le birlikte tatil için gittiği Dubai'den bir fotoğrafını paylaştı. Genç şarkıcı, takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir detay ile sosyal medyada gündem oldu.

Instagram hesabından alev ve kalp emojisiyle birlikte yayınladığı şortlu bir karesinde, programla bacak boyunu uzatmayı tercih eden Aleyna Tilki, bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

"BU NASIL BOY UZATMA!"

Ünlü şarkıcıya; "Boyunu bu kadar uzun göstermene ne gerek var ki?, "Üç metre yapsaydın kendini", "Ben de 1.55 boyla 1.80 çıkabiliyorum", "Bu nasıl boy uzatma!" şeklinde yorumlar yapıldı.



