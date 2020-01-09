Aleyna Tilki dedikodularla dalga geçiyor!

Çok küçük yaşta katıldığı ses yarışması ile dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında çıkardığı albümle müzik piyasasını sallayan Aleyna Tilki ne yapsa olay oluyor. Son olarak Danla Bilic ve öpüşme gündemiyle olay olan Aleyna Tilki yine beğeni topladı.

Süper minisi ve göbeği açık bir sweatshirt ile çektiği bir pozu dudağını büzerek paylaşan Aleyna Tilki hakkındaki iddialarla resmen dalga geçiyor. Tilki Twitter hesabından da da sevenlerine "Bir şarkı yaptım... Sözü müziği bana ait. Aleyna baba geri dönüyor. Şubatı bekleyin" diyerek müjde verdi.

Tilki'nin bu paylaşımları yine sosyal medyada çok konuşuldu ve beğeni topladı.