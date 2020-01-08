MAGAZİN
  4. Danla Bilic ve Aleyna Tilki videosu var mı? Ünlü ikili öpüştü mü? Olay olan iddia...

Danla Bilic ve Aleyna Tilki videosu var mı? Ünlü ikili öpüştü mü? Olay olan iddia...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki ve Danla Bilic'in öpüştüğü iddiası sosyal medyaya damga vurdu. Herkes Danla Bilic ve Aleyna Tilki'nin videosunu aratırken iddiayı ortaya atan hesaba ise eleştiri yağdı.

Danla Bilic ve Aleyna Tilki videosu var mı? Ünlü ikili öpüştü mü? Olay olan iddia...

Aleyna Tilki ve Danla Bilic'in aşk yaşadığına ve öpüştüğünü dair sosyal medyada ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada çok takipçili magagenius isimli bir kullanıcı bu iddiayı yazınca herkes ünlü ikilinin adını aratmaya başladı.

Danla Bilic'in çok eski bir öpüşme videosu ve aslında Aleyna Tilki olmayan bir sarışın kızın fotoğrafı sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu. magagenius isimli takipçiye ise eleştiri yağdı. Hesap daha sonra yaptığı açıklamada "Aleyna Tilki onu karalamaya çalışan ahlaksız insanlar hakkında dava açmış. O videodaki Aleyna değil ikisi kadar benzeyen başka biriymiş. Fotoğrafları yayınlamıyorum" dedi.

eaeaeaeaüa

Şimdi herkes Danla Bilic ve Aleyna Tilki'nin ne açıklama yapacağını merak ediyor. Tilki son paylaşımında "Kendimi öpebildiğim için çok şanslıyım" yazdı ve ünlü ismin paylaşımına yorum yağdı.

ÖPÜŞME VİDEOSUNA DİKKAT!

Kimlik avcılığı ve dolandırıcılık yapanlar ifşa videosu dedikodusuyla videoyu arayanları tuzağa düşürüyor. Sosyal medyada dolaşan videoları tıklarken iki kere düşünün ve dolandırıcılık ve virüs videoları olabileceğini unutmayın.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Aşk dolu tatil! Bakın nasıl evlilik teklif etti!Aşk dolu tatil! Bakın nasıl evlilik teklif etti!
Maçtaki bu hali olay olmuştu! Flaş kararMaçtaki bu hali olay olmuştu! Flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic ve Aleyna Tilki danla biliç Aleyna Tilki

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

Tutunamayanlar sosyal medyaya damga vurdu!

Tutunamayanlar sosyal medyaya damga vurdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Reynmen öldü' mü? Reynmen sosyal medyayı karıştırdı!

'Reynmen öldü' mü? Sosyal medya karıştı

Sevda Demirel'in Neslihan Doğrusöz'ün eski sevgilisine attığı mesajlar olay oldu

Neslihan Doğrusöz'ün eski sevgilisine attığı mesajlar ortaya çıktı

Taner Ölmez'den Ece Çeşmioğlu'na köprü üstünde evlilik teklifi

Aşk dolu tatil! Bakın nasıl evlilik teklif etti!

Lizzo daha fazla dayanamadı! Flaş karar

Maçtaki bu hali olay olmuştu! Flaş karar

Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler olacak?

Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

Can Yaman asker tıraşı oldu! Saçlarını ve sakalını kesen Can Yaman son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.