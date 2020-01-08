Danla Bilic ve Aleyna Tilki videosu var mı? Ünlü ikili öpüştü mü? Olay olan iddia...

Aleyna Tilki ve Danla Bilic'in aşk yaşadığına ve öpüştüğünü dair sosyal medyada ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada çok takipçili magagenius isimli bir kullanıcı bu iddiayı yazınca herkes ünlü ikilinin adını aratmaya başladı.

Danla Bilic'in çok eski bir öpüşme videosu ve aslında Aleyna Tilki olmayan bir sarışın kızın fotoğrafı sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu. magagenius isimli takipçiye ise eleştiri yağdı. Hesap daha sonra yaptığı açıklamada "Aleyna Tilki onu karalamaya çalışan ahlaksız insanlar hakkında dava açmış. O videodaki Aleyna değil ikisi kadar benzeyen başka biriymiş. Fotoğrafları yayınlamıyorum" dedi.

Şimdi herkes Danla Bilic ve Aleyna Tilki'nin ne açıklama yapacağını merak ediyor. Tilki son paylaşımında "Kendimi öpebildiğim için çok şanslıyım" yazdı ve ünlü ismin paylaşımına yorum yağdı.

ÖPÜŞME VİDEOSUNA DİKKAT!

Kimlik avcılığı ve dolandırıcılık yapanlar ifşa videosu dedikodusuyla videoyu arayanları tuzağa düşürüyor. Sosyal medyada dolaşan videoları tıklarken iki kere düşünün ve dolandırıcılık ve virüs videoları olabileceğini unutmayın.



