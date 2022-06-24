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Aleyna Tilki'den arabada bikinili poz! Tartışma yarattı

24.06.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki ünlü Aleyna Tilki, her hareketiyle gündem oluyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Aleyna Tilki, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Genç şarkıcı bu kez arabanın arka koltuğunda bikinisiyle poz verdi. Tilki'nin paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı.

Aleyna Tilki'den arabada bikinili poz! Tartışma yarattı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla, adından sıkça söz ettiriyor. Tilki, geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu markanın davetinde kendinden geçerek çılgınca dans etmişti. Dansıyla sosyal medyanın gündemine bir anda oturan Tilki, sık sık paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

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Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde kalça pozu ile yine adından söz ettirmişti.

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22 yaşındaki genç popçu adeta sınır tanımıyor. Tilki bu kez de abanın arka koltuğunda bikinisiyle poz verdi.

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Tilki'nin pozu sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi isim Tilki'ye beğeni yağdırırken, kimisi de tepki gösterdi.


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Aleyna Tilki
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