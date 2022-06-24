Aleyna Tilki'den arabada bikinili poz! Tartışma yarattı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla, adından sıkça söz ettiriyor. Tilki, geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu markanın davetinde kendinden geçerek çılgınca dans etmişti. Dansıyla sosyal medyanın gündemine bir anda oturan Tilki, sık sık paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde kalça pozu ile yine adından söz ettirmişti.

22 yaşındaki genç popçu adeta sınır tanımıyor. Tilki bu kez de abanın arka koltuğunda bikinisiyle poz verdi.

Tilki'nin pozu sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi isim Tilki'ye beğeni yağdırırken, kimisi de tepki gösterdi.



