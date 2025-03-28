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Gören duyan inanamıyor! Süper Lig'in eski efsane takımında kriz büyüdü! Kulüp Başkanı açlık grevine başladı…

28.03.2025 11:31
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TFF 3. Lig 4. Grupta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı. Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir" dedi. Öte yandan takım kaptanı Gökhan Süzen de yaşadıkları duruma isyan ederek "Çocukların cebinde beş kuruş para yok" dedi.

Denizli'nin kent merkezi 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Başkan Erhan Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

TAKIMI İÇİN AÇ KALACAK

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Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim." dedi. Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.

TAKIM KAPTANI DA İSYAN ETTİ

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmemek için mücadele eden Denizlispor yine gerildi. En önemli rakiplerinden son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif'le deplasmanda 1-1 berabere kalıp bitime 5 maç kala düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen yine isyan etti. Daha önce iç sahada 4-1 kazanılan Kırıkkale FK maçı öncesinde başkan Erhan Ergil'le takımın alacakları konusunda kriz yaşayan tecrübeli oyuncu Turgutlu deplasmanı sonrası tepki gösterdi.

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“ÇOCUKLARIN CEBİNDE BEŞ KURUŞ YOK”

Transfer yasaklısı ve altyapı oyuncularından kurulu kadrosu olan Denizlispor'da devre arası 37 yaşında futbol sahalarına dönerek takımın sembolü olan tecrübeli oyuncu, Turgutlu maçında genç arkadaşlarıyla birlikte deplasman tribününe gitti. Gökhan, taraftarlara, "Kritik bir maça geliyoruz buraya, otobüste bir tane yönetici yok. 2 Nisan'da bu takıma eksi 6 puan cezası gelecek. Biz bu psikolojiyle oynuyoruz. 5 prim var içerde, 2 tane maaş. Çocukların cebinde beş kuruş yok" dedi.

Denizlispor'un bu sezon 6 puanı eski yabancılardan Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından silinmişti.

DENİZLİSPOR'UN TARİHİ

1966 yılında kurulan kulüp, 2002-2003 sezonundaki, UEFA Kupası’nda (şimdi Avrupa Ligi) Fransa’nın Lyon takımını, Çekya’dan Sparta Prag’ı ve ardından Fransa'nın dev kulübü Bordeaux’yu eleyerek adını son 16’ya yazdırdı. Ancak 2010 sonrası kulüp, mali sorunlar nedeniyle düşüşe geçti.Bu içerik Sercan Özdoğan tarafından yayına alınmıştır

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spor Süper Lig Denizlispor
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