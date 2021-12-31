Aleyna Tilki'den çok konuşulacak Justin Bieber itirafı: Evlenmeden önce bana...

Genç şarkıcı şimdi de Enes Batur'un programında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Tilki, Enes Batur'un "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

"JUSTİN BIEBER BANA YÜRÜDÜ"

Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Tilki, yabancı ünlülerden örnek vermek isteyerek Los Angeles'ta bir otel lobisinde Justin Bieber'ın kendisine yürüdüğünü iddia etti.

İlk başta Bieber'ın tanımadığını söyleyen Tilki, kalktıktan sonra iki kızın onunla fotoğraf çektirmek istediğini görünce olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını barmenden aldığını açıkladı. Tilki ayrıca yaşanan olayın Bieber evlenmeden önce yaşandığını da belirtti.

