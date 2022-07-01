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Aleyna Tilki'den direk dansı pozu! "Niye düzgün pozun yok?"

01.07.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde şarkılarından ziyade klipleri ve pozlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki kim ne derse desin geri adım atmıyor. Aleyna Tilki son olarak direk dansı pozuyla takipçilerini ikiye böldü.

Aleyna Tilki'den direk dansı pozu! "Niye düzgün pozun yok?"

Aleyna Tilki son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz gün "Eğer sesim çok iyi olmasaydı, dünya starı olma hayalim olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü pole dancer olurdum. Sonra da tüm mirasımı insan duygularını araştırmak için bağışlardım" dedi.

Aleyna Tilki bu paylaşımından kısa süre sonra da direk dans pozlarını paylaştı. Pembe iç çamaşırlarıyla poz veren Tilki hayranlarını da ikiye böldü.

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Kimi genç şarkıcıya "Niye düzgün pozun yok?", "Ses yok erotik poz var" yorumları yaparken kimi de "Ne yapsa oluyor", "Gerçek bir kraliçe" yorumları yaptı.

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Aleyna Tilki
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