Aleyna Tilki'den direk dansı pozu! "Niye düzgün pozun yok?"

Aleyna Tilki son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz gün "Eğer sesim çok iyi olmasaydı, dünya starı olma hayalim olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü pole dancer olurdum. Sonra da tüm mirasımı insan duygularını araştırmak için bağışlardım" dedi.

Aleyna Tilki bu paylaşımından kısa süre sonra da direk dans pozlarını paylaştı. Pembe iç çamaşırlarıyla poz veren Tilki hayranlarını da ikiye böldü.

Kimi genç şarkıcıya "Niye düzgün pozun yok?", "Ses yok erotik poz var" yorumları yaparken kimi de "Ne yapsa oluyor", "Gerçek bir kraliçe" yorumları yaptı.





