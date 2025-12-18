MAGAZİN

Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar'ın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tahliye edildi

Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar’ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin tutuklu sanık Berkay Orhan’ın yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme, sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede motosikletle ilerleyen Berkay Orhan, yolun karşısına geçmek isteyen sinema sanatçısı Engin Çağlar’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar ın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tahliye edildi 1

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Berkay Orhan, ‘Taksirle öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, Engin Çağlar’ın eşi ve oğulları katıldı. Tutuklu sanık Berkay Orhan, bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar ın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tahliye edildi 2

'ÇEVREMDEKİLERDEN POLİS VE AMBULANSI ARAMALARINI İSTEDİM'

Mahkemedeki savunmasında sanık Berkay Orhan, "Sol tarafımdaki bir aracın önünden yaya çıkınca fark ettiğim anda fren yaptım. Kendimi de riske atarak sağa manevra yaptım. Yaya adımlarını hızlandırınca kaza gerçekleşti. Olay yerinin 10 metre gerisinde trafik ışığı, 50 metre ilerisinde yaya geçidi var. Kaza sonrası ayağa kalkıp çevredekilerden polis ve ambulansı aramalarını istedim. Herhangi bir kaçma şüphem yoktur. Sabit ikametgahım ve işim var. Tahliyemi talep ederim. Aksi kanaatteyseniz ev hapsi de olur, gerekirse haftanın 7 günü imza atarım" şeklinde konuştu.

Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar ın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tahliye edildi 3

'HIZ LİMİTİM UYGUNDU'

Sanık Berkay Orhan, "Hızım şehir içi hız limitine uygundu. Işıklardan yeni kalkmıştım. Motorum çok hız yapan bir araç değildi, 250 cc’idi. Uyuşturucu asla kullanmadım. Motosikletimde de herhangi bir arıza yoktu, her şey sağlamdı" ifadelerini kullandı.
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar ın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tahliye edildi 4

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme ara kararında, dosyadaki eksik hususların giderilmesine, sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma, 12 Şubat 2026 tarihine ertelendi. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Engin Çağlar
