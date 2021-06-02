MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'den Haluk Levent'e telefon!

Aleyna Tilki'den Haluk Levent'e telefon!

02.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan müzisyenler için kampanya başlatan Haluk Levent, Aleyna Tilki'nin destek için kendini aradığını duyurdu.

Aleyna Tilki'den Haluk Levent'e telefon!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme kararıyla birlikte, eğlence ve konser mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağı duyuruldu. Salgın döneminde işsiz kalan müzisyenler için Haluk Levent devreye girerek, kampanya başlattığını duyurdu.

Levent, bugün yaptığı paylaşımla Aleyna Tilki'nin de destek olacağını açıkladı. Levent, paylaşımında şöyle dedi:

Aleyna Tilki aradı. “Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
Ünlü isim kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştıÜnlü isim kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
aleyna ergen işleri değil bunlar yavrum :))

En Çok Okunan Haberler

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye görüntülendi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye görüntülendi

Marmara, ölü deniz haline geldi

Marmara, ölü deniz haline geldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.