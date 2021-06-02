Aleyna Tilki'den Haluk Levent'e telefon!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme kararıyla birlikte, eğlence ve konser mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağı duyuruldu. Salgın döneminde işsiz kalan müzisyenler için Haluk Levent devreye girerek, kampanya başlattığını duyurdu.

Levent, bugün yaptığı paylaşımla Aleyna Tilki'nin de destek olacağını açıkladı. Levent, paylaşımında şöyle dedi:

Aleyna Tilki aradı. “Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum” dedi.

Ve enteresan bir gelişme!@aleynatilki aradı.



“Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum

O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum” dedi.



Aleyna Tilki!

???????????????????????????????? — Haluk Levent (@haluklevent) June 2, 2021



