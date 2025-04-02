Bu akşam (2 Nisan 2025) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

Bu akşam hangi filmlerin, dizilerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 26 Mart 2025 Çarşamba akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Rüya'nın tekrar bölümü ekrana gelecek.
Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi ekrana gelecek.
Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi tekrar bölümü yayınlanacak.
Show Tv'de ise saat 20:00'da Güldür Güldür Show tekrar bölümü olacak.
2 NİSAN 2025 YAYIN REHBERİ:
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Derbi Günü
20:45 Fenerbahçe - Galatasaray
22:50 Kuruluş Osman
01:50 Can Borcu
05:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
22:45 Eşref Rüya
01:15 Arka Sokaklar
03:30 Yargı
05:00 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:30 Hayallerinin Peşinde
06:20 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"
07:50 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"
22:45 Gönül Dağı
01:35 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"
03:35 Seksenler
04:45 Lingo Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Siyah Kalp
02:30 Deha
04:30 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
00:15 Hudutsuz Sevda
03:00 Şahane Hayatım
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
22:45 Yalı Çapkını
03:00 Tarkan
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
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