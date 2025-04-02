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Bu akşam (2 Nisan 2025) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

Çarşamba akşamları televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile... Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı listesini derledik. İşte tüm merak edilenler...

Bu akşam (2 Nisan 2025) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesi
Öznur Yaslı İkier

Bu akşam hangi filmlerin, dizilerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 26 Mart 2025 Çarşamba akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Rüya'nın tekrar bölümü ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi ekrana gelecek.

Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi tekrar bölümü yayınlanacak.

Show Tv'de ise saat 20:00'da Güldür Güldür Show tekrar bölümü olacak.

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2 NİSAN 2025 YAYIN REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Derbi Günü

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

22:50 Kuruluş Osman

01:50 Can Borcu

05:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

22:45 Eşref Rüya

01:15 Arka Sokaklar

03:30 Yargı

05:00 Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:30 Hayallerinin Peşinde

06:20 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"

07:50 Vuslat

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:45 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"

22:45 Gönül Dağı

01:35 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"

03:35 Seksenler

04:45 Lingo Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Siyah Kalp

02:30 Deha

04:30 Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Şahane Hayatım

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

22:45 Yalı Çapkını

03:00 Tarkan

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

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