MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'den şoke eden aşı açıklaması! 'Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım'

Aleyna Tilki'den şoke eden aşı açıklaması! 'Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım'

04.12.2020 09:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki, açıklamasıyla şoke etti. Tilki "İnsanlar Covid-19'dan değil ilaçlar yüzünden ölüyor. Aşıya karşıyım. Eğer saçmalıyorsam yaşıma verin" sözleriyle tartışma konusu oldu.

20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış, kısa zamanda sağlığına kavuşmuştu. Haftalar sonra Bebek'te görüntülenen Tilki, koronavirüs salgınına ilişkin şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Yıldız Tilbe'den sonra Aleyna Tilki de aşıya karşı olduğunu açıkladı.

Snob Magazin'in haberine göre genç popçu, "İnsanlar Covid-19'dan değil ilaçlar yüzünden ölüyor. Aşıya karşıyım. Eğer saçmalıyorsam yaşıma verin. Zaten sıtma ilacı gibi ilaçlar veriyorlar hastalara... Acaba korona değil de insanlar ilaçtan mı ölüyor?" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe'nin aşı isyanı! 'Asla aşı vurulmayacağım'Yıldız Tilbe'nin aşı isyanı! 'Asla aşı vurulmayacağım'

Tilki açıklamasında testlere de inanmadığını da söyleyerek "Maskelerimizi takmalıyız, ilaç verirlerse içmeliyiz, bilmiyorum. Ama benim sezgilerime göre insanların bir çoğu koronadan değil ilaç yüklemesinden dolayı ölüyor. Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. Dünyada ilaç sektörüne de güvenmiyorum. İlaç sektörünün ticaret mi yapıyor, yoksa başka bir planı mı var bunu bile bilmiyorum. Ben tamamen şahsi konuşuyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Yüzüklerin Efendisi dizisinden büyük sürprizYüzüklerin Efendisi dizisinden büyük sürpriz
Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne! Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Diğer Haberler

Okan Yalabık'ın kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı

Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı

Pınar Altuğ'dan Jülide Ateş'in aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevine gönderildi!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 3 Aralık Perşembe MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayı belli oldu!

Mine Tugay'dan dekolteli pozlar! Hayranları beğeni yağdırdı

Ünlü oyuncudan dekolteli pozlar! Hayranları beğeni yağdırdı

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın ev halini paylaştı

Nesrin Cavadzade sevgilisinin ev halini paylaştı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.