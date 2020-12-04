Aleyna Tilki'den şoke eden aşı açıklaması! 'Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım'

20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış, kısa zamanda sağlığına kavuşmuştu. Haftalar sonra Bebek'te görüntülenen Tilki, koronavirüs salgınına ilişkin şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Yıldız Tilbe'den sonra Aleyna Tilki de aşıya karşı olduğunu açıkladı.

Snob Magazin'in haberine göre genç popçu, "İnsanlar Covid-19'dan değil ilaçlar yüzünden ölüyor. Aşıya karşıyım. Eğer saçmalıyorsam yaşıma verin. Zaten sıtma ilacı gibi ilaçlar veriyorlar hastalara... Acaba korona değil de insanlar ilaçtan mı ölüyor?" ifadelerini kullandı.

Tilki açıklamasında testlere de inanmadığını da söyleyerek "Maskelerimizi takmalıyız, ilaç verirlerse içmeliyiz, bilmiyorum. Ama benim sezgilerime göre insanların bir çoğu koronadan değil ilaç yüklemesinden dolayı ölüyor. Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. Dünyada ilaç sektörüne de güvenmiyorum. İlaç sektörünün ticaret mi yapıyor, yoksa başka bir planı mı var bunu bile bilmiyorum. Ben tamamen şahsi konuşuyorum" dedi.

