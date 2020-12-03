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Yıldız Tilbe'nin aşı isyanı! 'Asla aşı vurulmayacağım'

03.12.2020 16:18 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe'nin aşı isyanı! 'Asla aşı vurulmayacağım'

Koronavirüs ve aşı paylaşımlarıyla gündemde olan Yıldız Tilbe yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. "Ben devlet için değil devlet benim içindir" sözleriyle gündeme gelen Yıldız Tilbe'den yeni açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından koronavirüs önlemleri ve aşının ücretsiz olmasıyla ilgili paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Son olarak Twitter'dan "Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir; Adımı, ülkemi, soyumu kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz. Ne aşı, ne çip, ne HES kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir" diyerek dikkat çeken Tilbe aşıyla ilgili fikirlerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

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Yıldız Tilbe yeni paylaşımında "Asla aşı vurulmayacağım, isteyen vurulsun. Alışveriş merkezi, sinema, sosyal hiçbir yere çıkmayacağım. Bankada hesabım olmayacak. Dayatılan bütün yaptırımlara rağmen insanlığı açık açık yok etmek istediklerini söyleyen adamların ilaçlarını aşılarını reddediyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

Tilbe ardından ise "Bu kadar doktor, profesör, bilim adamı yalan mı söylüyor vurulmayın bu aşıyı diye" diyerek aşıyla karşı olduğunu dile getirdi.

Yıldız Tilbe'nin bu paylaşımları takipçilerini de ikiye böldü. Bazı takipçileri ünlü şarkıcıya hak verirken bazıları ise tepki gösterdi.

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