Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğunun dengesini kayberek park halindeki otomobile bisikletini sürtmesinin ardından sürücünün yakınının küçük kızın bisikletini parçaladığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın yaşanan olaya kayıtsız kalamadı. Küçük kızın ailesini bulan ünlü sanatçı, bisiklet almaya gittiği anları sosyal medyada paylaştı. Akalın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Geldim, kızı buldum, ufak diye koymuyoruz efendim. Şimdi bisiklet almaya gidiyoruz.”
Paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde gerçekleşen olayda kız çocuğunun sokakta sürdüğü bisikleti yol kenarında duran otomobile sürtmesinin ardından durumu fark eden sürücü, araçtan inerek küçük kızın bisikletini aldı.
Çocuğa bağıran sürücü, ailesini çağırmasını istedi. Küçük kız evine gittiği sırada, sürücünün yakını olduğu belirtilen kadının otomobilden inerek bisikleti parçaladığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.