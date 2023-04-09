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Aleyna Tilki dostlarını hedef aldı! 'Bir genç kızın küfür etmesi ne kadar doğru' denilince...

09.04.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter hesabından dostlarıyla ilgili yaptığı paylaşım ile gündeme gelen Aleyna Tilki küfür etmesiyle ilgili gelen bir yoruma da sessiz kalmadı. Genç şarkıcı yine adından söz ettirmeyi başardı.

Aleyna Tilki dostlarını hedef aldı! 'Bir genç kızın küfür etmesi ne kadar doğru' denilince...

Tarzıyla, güçlü sesiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönem iç çamaşırlı pozlar verdiği için eleştirilen ve bu konuda geri adım atmayan Aleyna Tilki ağzını bozdu.

Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı bağışlar ve yardım çağrıları uzun süre gündem olan genç şarkıcı bu sefer kendi özelinden bir paylaşım yaptı. "Dostlarım o.ç olmuş" diyerek herkesi şaşırtan Tilki'ye yorum yağdı.

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'Bir genç kızın küfür etmesi ne kadar doğru' yorumu alan Aleyna Tilki bu konuda da sessiz kalmadı.

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Aleyna Tilki bu soruya yanıt olarak "Onlar yaptıklarından utanmıyor ben mi utanacağım kim olduklarını söylerken" dedi.

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