Aleyna Tilki dostlarını hedef aldı! 'Bir genç kızın küfür etmesi ne kadar doğru' denilince...

Tarzıyla, güçlü sesiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönem iç çamaşırlı pozlar verdiği için eleştirilen ve bu konuda geri adım atmayan Aleyna Tilki ağzını bozdu.

Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı bağışlar ve yardım çağrıları uzun süre gündem olan genç şarkıcı bu sefer kendi özelinden bir paylaşım yaptı. "Dostlarım o.ç olmuş" diyerek herkesi şaşırtan Tilki'ye yorum yağdı.

'Bir genç kızın küfür etmesi ne kadar doğru' yorumu alan Aleyna Tilki bu konuda da sessiz kalmadı.

Aleyna Tilki bu soruya yanıt olarak "Onlar yaptıklarından utanmıyor ben mi utanacağım kim olduklarını söylerken" dedi.

