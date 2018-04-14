Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'a seslendi: Artık kaçma gel yanıma!

Aleyna Tilki objektiflere poz verirken, Emrah Karaduman uzaklaşmaya çalıştı. Genç şarkıcı duruma müdahele etti; “Artık kaçma gel buraya” diye seslendi. Emrah Karaduman ikiletmeden yanına gidip Aleyna Tilki ile gülerek poz verdi.

‘ARTIK BENDEN YILMIŞ OLACAKLAR Kİ LAF ATMIYORLAR'

Bir ara konuşma tarzı ile eleştiri toplayan Aleyna Tilki, “Artık benden yılmış olacaklar ki, laf atmıyorlar, uğramışyorlar” dedi.

'KLİBİMDE EMRAH'I OYNATACAĞIM, ONU MAHVEDECEĞİM'

Yeni şarkısı için de “Zor bir parça. Müthiş bir klip çekeceğim, Emrah’ı oynatacağım ve onu kameralar karşısında mahvedeceğim, çok kötü şeyler yapacağım” diye konuştu.

Aleyna, konuşmanın sonunda boyunun da uzadığını söylemeden edemedi.