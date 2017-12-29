Aleyna Tilki en büyük hedefini açıkladı

Liseli şarkıcı Aleyna Tilki, yeni yıl için ABD'den döndü. Skandal paylaşımları, eleştiri odağı olan açıklamaları ve davranışlarıyla gündemden düşmek bilmeyen Tilki, en büyük hedefini ABD'de konser vermek olarak açıkladı. Genç şarkıcının kısa süre sonra da Avrupa turnesine çıkacağı öğrenildi.

Son günlerde gözlerden uzak kalmaya çalışan ve annesiyle gittiği ABD’den dönen Aleyna Tilki‘nin kariyer planı ortaya çıktı. Yeni yılı ailesiyle geçirmek için Türkiye’ye döndüğü öğrenilen genç şarkıcının ABD’deki eğitimine devam edeceği öğrenildi.

AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR

Öte yandan Aleyna Tilki’nin önümüzdeki günlerde uzun bir Avrupa turnesine çıkacağı ancak bütün kariyer planını ABD’de konser vermek üzerine kurduğu ortaya çıktı. Güzel şarkıcı bu hedefini dün akşam bir yemek çıkışında basın mensuplarıyla paylaştı.

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