İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Almanya, Rusya... Her yerde o esrarengiz cisim görüldü: Kimse ne olduğunu anlamadı!

24 Mart 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde görülen gizemli spiral şeklindeki ışıklar, sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı. Diyarbakır'dan başlayarak Bingöl ve İstanbul semalarına kadar ulaşan ışıklar, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bu ışıkların kaynağını ve ne anlama geldiğini tartışırken, yapılan açıklamalar da olayın gizemini çözdü.

YAKIT BOŞALTMASI YAPIYORMUŞ

Söz konusu ışıkların kaynağının, 24 Mart 2025'te Amerika'nın Cape Canaveral üssünden fırlatılan SpaceX Falcon 9 NROL-69 roketine ait olduğu belirtildi. Yüksek çözünürlüklü görüntülerde görülen spiral şeklinin, roketin ikinci aşamasının yakıt boşaltması sırasında dönmesinin sonucu oluştuğu ifade edildi.

SpaceX Falcon 9 roketinin fırlatılması, 17:48 UTC'de gerçekleşti. Ancak gizemli ışıklar Diyarbakır semalarında 20:45 UTC civarında göründü. Bu gecikme, yörünge mekaniği ve gözlem koşulları göz önüne alındığında doğal bir durum olarak açıklandı. Roketin ikinci aşamasının birkaç yörünge yaptıktan sonra uygun konumda olması, ışıkların görülmesindeki gecikmeyi açıklıyor. Benzer olaylar, daha önce 2018'de Alaska'da da gözlemlenmişti ve bu tür gecikmelerin normal olduğu ifade ediliyor.

GROK'A SORDULAR

X sosyal medya platformunun yapay zeka sistemi Grok, bu fenomeni açıklarken, Spiral şeklindeki ışığın, SpaceX roketinin yakıt boşaltması sırasında ortaya çıktığını belirtti. Grok, benzer olayların geçmişteki gözlemlerle örtüştüğünü ve bu tür ışıkların roketin uzaya doğru yolculuğunda yaşanan bir fenomene işaret ettiğini söyledi.

DÜNYANIN PEK ÇOK NOKTASINDAN...

Diyarbakır ve İstanbul'un yanı sıra, Almanya ve Rusya'nın farklı şehirlerinden de aynı gün bu spiral ışıklar görüldü. SpaceX'in roketinin fırlatılmasından yaklaşık 3 saat sonra, farklı coğrafyalarda da benzer ışıklar gözlemlendi.