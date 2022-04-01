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Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı! "Babasının gururu"

01.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları, pozları ve yaptığı işlerle son zamanlarda gündemden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki bu sefer iç çamaşırıyla kamera önüne geçti. Tilki'nin o pozuna çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı! "Babasının gururu"

Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kot pantolonlu pozu ve 'kız isteme adeti' açıklamalarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırı ile verdiği pozu sosyal medya hesabına yükleyen Tilki ortalığı karıştırdı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Aleyna Tilki son zamanlarda sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

Ünlü şarkıcı bu sefer iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

Tilki'nin cesur pozuna, "Babasının gururu", "Küçük kız", "Aşırı havalı bayıldım", "Onlyfans bekliyoruz" gibi yorumlar geldi.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde paylaştığı kalçası yırtık pantolonlu pozuyla bir hayli konuşulmuştu.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

Kız isteme geleneğinin saçma olduğunu belirten Tilki, "Ne münasebet mal ister gibi kızı oğluma verir misiniz falan filan. İğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz rızanız var mı?' de olsun bitsin." demişti.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

22 yaşındaki Aleyna Tilki Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Cevapsız Çınlama parçalarıyla iyi bir çıkış yakaladı.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

Müzik piyasasında 2016'dan beri etkin olan Tilki, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programı ile tanındı.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozuyla ortalığı karıştırdı!

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Aleyna Tilki
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