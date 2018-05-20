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Aleyna Tilki ile Bafetimbi Gomis bir araya geldi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

Galatasaray taraftarının uzun zamandır beklediği buluşma gerçekleşti. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis ile şampiyonluk kutlamalarında bir araya geldi. Aleyna Tilki, Galatasaray kutlamalarında sahne aldıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.

Aleyna Tilki ile Bafetimbi Gomis bir araya geldi!

Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunun kutlamalarında sahne alan Aleyna Tilki, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kutlamalarda önce Bafetimbi Gomis ile biraraya gelen Aleyna Tilki, şarkısıın Gomis'e çok yakıştığını dile getirdi.

Kısa bir açıklama yapan Tilki "Şarkım Gomis'e çok yakıştı. Çok mutluyum. Acayip bir taraftardı, süperdi" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki ile Gomis, kutlamalarda önce biraraya gelip fotoğraf çektirdi.

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Galatasaray Bafetimbi Gomis Aleyna Tilki

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