Aleyna Tilki ile Bafetimbi Gomis bir araya geldi!

Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunun kutlamalarında sahne alan Aleyna Tilki, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kutlamalarda önce Bafetimbi Gomis ile biraraya gelen Aleyna Tilki, şarkısıın Gomis'e çok yakıştığını dile getirdi.

Kısa bir açıklama yapan Tilki "Şarkım Gomis'e çok yakıştı. Çok mutluyum. Acayip bir taraftardı, süperdi" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki ile Gomis, kutlamalarda önce biraraya gelip fotoğraf çektirdi.

