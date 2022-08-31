Aleyna Tilki ilk kez sevgilisi Uzi'yi paylaştı! "Tanıdığım en gerçek insan..."

Sosyal medya hesabında sıkça paylaşımlarda bulunan ünlü isimler arasında yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak sosyal medya hesabından son zamanların adından sıkça söz ettiren rapçi Uzi ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Aleyna Tilki’nin sosyal medya hesabından Uzi’nin doğum gününü kutlarken paylaştığı fotoğraf ve ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı sanatçı, paylaşımına Uzi’yi de etiketleyerek ”Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun.” ifadelerine yer verdi.

