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Aleyna Tilki isyan etti: Acilen İstanbul’da kira fiyatları denetlenmeye başlayıp düşürülmeli

26.02.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra depremzede çocuklar için Hatay'a giden ve kampanya başlatan şarkıcı Aleyna Tilki artan kiralarla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaparak isyan etti. Tilki "Acilen İstanbul’da kira fiyatları denetlenmeye başlayıp düşürülmeli" dedi.

Aleyna Tilki isyan etti: Acilen İstanbul’da kira fiyatları denetlenmeye başlayıp düşürülmeli

Aleyna Tilki ile Sefo, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocuklar için harekete geçmişti. Hatay’da bir süre bulunan Tilki sosyal medya üzerinden kira fırsatçılığına isyan etti.

"Acilen İstanbul’da kira fiyatları denetlenmeye başlayıp düşürülmeli" diyen Aleyna Tilki paylaşımında "Fiyatlar insanlarla dalga geçer gibi. Evini değiştirmek isteyen deprem korkusu yaşayan milletimiz turistler dolar bazında ödüyor diye kendi memleketinde sağlam binada oturamıyor…" dedi.

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Aleyna Tilki bir diğer paylaşımında ise "Bu ülkenin vatandaşı olmayıp da yepyeni binalara uçuk uçuk binlerce para dökebilen varsa gitsin başka ülkede otursun. Oturum vermeyin başka ülkenin zenginine…" diyerek isyan etti.

Burada insanlar geceleri uyuyamıyor.
İyi bi denetim olsun ki ev sahipleri de bi adam olsunn kendi milletine hayrı olsun

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