MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki isyan etti: Bu gizli sübyancılar...

Aleyna Tilki isyan etti: Bu gizli sübyancılar...

04.11.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi terk edip bir süreliğine İngiltere'ye giden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından isyan etti. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki, tacizcilere ateş püskürdü.

Aleyna Tilki isyan etti: Bu gizli sübyancılar...

Paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki bir süreliğine Türkiye'yi terk etmişti. Tilki, yeni projeleri için geçtiğimiz ay bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti.

Londra'da bulunan 21 yaşındaki şarkıcı, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Aleyna Tilki sosyal medyada tacizcilere ateş püşkürdü.

Popçu, “Bu gizli sübyancılar, bir taciz olayı duyduğunda nasıl da duyarlı kesiliyorlar. Ben sonunda birini döveceğim. Sonra terbiyesiz ben olacağım. Arkadaşlar ünlü olduğum için küfür etmem yasak. Arada benim yerime küfür eder misiniz?" dedi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfürAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür

Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından “İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" diyerek yanıt vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
İbo'nun eski eşinden yürek hoplatan pozlar!İbo'nun eski eşinden yürek hoplatan pozlar!
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film olay oldu

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film olay oldu

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

Yıldız oyuncunun aşk itirafı olay oldu!

Yıldız oyuncunun aşk itirafı olay oldu!

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.