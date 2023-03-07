Hatay'da olan Aleyna Tilki isyan etti! 'Millet sırf siyasi görüş zannettiği inançlar için...'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay'a giden Aleyna Tilki bölgeden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

"Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla… Hataydayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor… Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı" demişti.

Bu sözleri tepki gören Aleyna Tilki en sonunda patladı. "Ben ilk hafta da Hatay’daydım aynı enkaz bugün de aynı haliyle duruyor. Altından insan çıkarılmış olması mümkün olmayan şekilde duruyor" diyen genç şarkıcı "Ülke bu kadar can kaybetmişken ben provokasyon mu düşüneceğim sanıyorsunuz? Durumu hepimiz aklımıza kazıyalım ki yardımlar devam etsin!" dedi.

"GERİYE KALAN ACILAR SİYASETTEN DAHA BÜYÜK"



Aleyna Tilki daha sonra ise "Millet sırf siyasi görüş zannettiği inançlar için, orada kaybettiğimiz canlardan bahsedince çok acayip bir savunmaya giriyor. Kimi savunuyorsunuz ben anlamadım? Bu konunun siyaseti olmaz. Hepsi bizim milletimiz.

Kaybettiğimiz insanlar ve geriye kalan acılar siyasetten daha büyük!" diyerek isyan etti.

