Aleyna Tilki kalçasıyla ilgili çirkin yorumu paylaşıp isyan etti! 'İç çamaşırımın konuşulması...'

Take It or Leave It klibinde de iç çamaşırlı halleriyle günlerce konuşulan Aleyna Tilki, yeni şarkısı Tanırım İntiharı'ı ile de gündem oldu. Tilki son olarak ise sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma sinirlenerek isyan etti.

Aleyna Tilki'ye gelen çirkin mesajda "Şahane popon yeterince gözükmüyor. Daha çok ön plana çıkar. Take It or Leave It'de ne güzel gözüküyordu" yazıyordu.

'NE GİYDİĞİMİ DEĞİL...'

Genç şarkıcı bu mesajı paylaşarak "Bu tweet, toplumun çok büyük bir bölümünün iç sesi. Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi! Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var!" dedi.

Tilki bir başka paylaşımda ise "Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı! Ama siz iyiliği değil, insanların baskı hissetmeden yaşayabilmesini kısıtlamak ve onları daha çok travmatize etmeyi seçtiniz hep!" yorumuyla gündem oldu.

ALEYNA TİLKİ'NİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Aleyna Tilki'nin genelleme yapması tepki çekti. Tilki'ye destek verenler de olmasa da kendisine gelen bu çirkin mesajı toplumun bir bölümüne dair eleştiri olarak söylemesi doğru bulunmadı.





