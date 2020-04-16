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Aleyna Tilki: Keşke arkadaş satılan bir yer olsa!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 09:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı evde kendisini karantinaya alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Aleyna Tilki: Keşke arkadaş satılan bir yer olsa!

Bir süredir modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşayan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem amaçlı evde kendini karantinaya aldı.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından bütün vaktini evde geçiren Tilki, yaptığı esprili paylaşımla gündeme geldi.

Açıklamalarıyla dikkat çeken 19 yaşındaki Tilki, Twitter hesabından "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" ifadelerini kullandı.

"PARAYLA HER ŞEYİ SATIN ALAMAZSIN"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Aleyna Tilki'nin bu paylaşımına takipçileri "Parayla her şeyi satın alamazsın" şeklinde yorumlar yaptı.


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