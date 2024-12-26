Aleyna Tilki klip çekimi için hazırlandı ama görenler 'çıplak' sandı! Yorum yağdı

"Cevapsız Çınlama" ve "Sen Olsan Bari" şarkılarıyla dillere pelesenk olan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımı ile sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, şimdilerde yeni şarkısı "Bekleyenim" ile adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı yeni şarkısının klip çekimine hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Tilki o anlarını 'Yeni şarkım ‘Bekleyenim’in klibinden nasıl bir mesaj aldınız?' notu ile yayınladı.

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Tilki'nin ten rengi üstü ve boncuk detaylı kostümünü gören herkes 'Çıplak sandım', 'Küçük Gülşen', 'Giyinmeyi unutmuş' gibi yorumlar yapıtlar.

'SAHNELERİM ENGELLENİYOR' DEMİŞTİ

Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Birileri benim sahne yapmamı ve bu işten ekmek kazanmamı istemiyor. Tanıdık birileri bunlar. Sektörü domine eden insanlar. Başka sanatçıları kayırmak için yapıyorlar bunu. İsimlerini vermek istemiyorum, çünkü bu onlara yarar. Ama çok canımı sıkarlarsa çocukken başıma nelerin geldiğini anlatacağım. Kaç kere ölümden döndüm sahnede. Hiç kimse canımı umursamadı" demişti.