MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi! "Güzellikte kızlarını geçtin"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi! "Güzellikte kızlarını geçtin"

02.08.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna ve Ayça Tilki'nin annesi Havva Öztel, en az kızları kadar gündemde yerini alıyor. Müzik kariyerine de adım atan Havva Öztel, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi! "Güzellikte kızlarını geçtin"

Hem kariyeri hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 22 yaşındaki Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ile de adından söz ettiriyor. Aleyna Tilki'nin her daim yanında olan Havva Öztel de sosyal medya pozlarıyla oldukça konuşuluyor.

DEKOLTELİ POZ VERDİ!

43 yaşındaki Havva Öztel güzelliğiyle genç kızlara meydan okuyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

Pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Öztel, göbek dekolteli paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

O paylaşıma, "Güzellikte kızlarını geçtin", "Tam bir bebek" gibi yorumlar geldi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

Havva Öztel geçtiğimiz haftalarda müzik piyasasına giriş yaptı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

Öztel, "Seni Kalbimden Kovdum" parçasını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

Öztel, kızı ünlü olmadan önce bir okulda müdür yardımcısıydı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...Minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...
Ayrılık haberi herkesi üzmüştü! Flaş kararAyrılık haberi herkesi üzmüştü! Flaş karar
Kumlarda sere serpe! "En güzel deniz kızı"Kumlarda sere serpe! "En güzel deniz kızı"
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Altın gibi kıymetlendi! Kilosu 3 bin 500 TL...

Altın gibi kıymetlendi! Kilosu 3 bin 500 TL...

1671'inci oldum demişti! YKS belgesi gerçek çıkmadı

1671'inci oldum demişti! YKS belgesi gerçek çıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!

"Yeni Adnan Oktar mı?" deniliyordu! Onlarca kadınla yeni videosu ortaya çıktı: "Yiyin" dedi ve...

"Yeni Adnan Oktar mı?" deniliyordu! Onlarca kadınla yeni videosu ortaya çıktı: "Yiyin" dedi ve...

"Çocuklarımızın fotoğrafını +18 sitelerde paylaşıyor" Mesajları...

"Çocuklarımızın fotoğrafını +18 sitelerde paylaşıyor" Mesajları...

İlginizi Çekebilir

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.