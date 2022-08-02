Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dekolteli poz verdi! "Güzellikte kızlarını geçtin"

Hem kariyeri hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 22 yaşındaki Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ile de adından söz ettiriyor. Aleyna Tilki'nin her daim yanında olan Havva Öztel de sosyal medya pozlarıyla oldukça konuşuluyor.

DEKOLTELİ POZ VERDİ!

43 yaşındaki Havva Öztel güzelliğiyle genç kızlara meydan okuyor.

Pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Öztel, göbek dekolteli paylaşım yaptı.

O paylaşıma, "Güzellikte kızlarını geçtin", "Tam bir bebek" gibi yorumlar geldi.

Havva Öztel geçtiğimiz haftalarda müzik piyasasına giriş yaptı.

Öztel, "Seni Kalbimden Kovdum" parçasını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Öztel, kızı ünlü olmadan önce bir okulda müdür yardımcısıydı.





