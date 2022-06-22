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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel nereli ve kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

22.06.2022 06:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Boğaz manzaralı pozuyla olay oldu. Ünlü pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki'nin annesi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Öztel'in genç hali de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmıyor. Peki Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel nereli ve kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu paylaşımı sonrası mrerak konusu oldu. Bu kapsamda Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir, nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Havva Öztel 1978 yılında doğdu. Havva Öztel, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Bu Benim Masalım ve Retrograde gibi şarkılarla büyük beğeni toplayan ünlü pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki'nin annesidir.

Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Havva Öztel, aslen Trabzonlu. Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel, kızının destiğiyle spor markası da kurdu.

HAVVA ÖZTEL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

42 yaşındaki Havva Öztel Trabzon, Of'ludur. İki çocuk annesi olan Havva Öztel, son dönemde Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmektedir.

HAVVA ÖZTEL'İN INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Havva Öztel'in Instagram kullanıcı adı @havvaoztel'dir. 115K takipçi takipçisi olan Öztel, biyografisinde "İnsan,TELLİOĞLU,OFLU iki kız annesi (tilkilerin annesi)" ifadelerine yer vermiştir.

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Aleyna Tilki
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