Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, neredeyse kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı: Çok var bende

Aleyna Tilki’nin en az kendisi kadar ünlü annesi Havva Öztel, iddialı pozuyla Instagram’ı salladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam eden Havva Öztel, “gece oldu” pozuyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Krem rengi neredeyse kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlarını peş peşe paylaştı.

Havva Öztel fotoğraflarını, “e gün bitti. Gece oldu. Umut yine yarına kaldı... Bir tek kadın değilim ben, çok var bende... Ha ince belli bardağa konan demli bir çay, ha bir dem kadehte... Her zerremde dem var benim, her yaşanmışlığımda bir tat ve elimden alınan, hiç göremeyeceğim bir gömleğin kokusu. Demin sohbeti var hem, şerefine içilen dostları, sağlığına içilen büyükleri ... Hikayelerim var her sonu bir başlangıç olan, belki de sizin virgülünüzden yakalayacak kadar sizden.” notuyla paylaştı.

Takipçilerinden övgü dolu yorumlar alan Havva Öztel aynı zamanda “kızından poz çalmışsın”, “biraz daha yaşına uygun davransan” gibi yorumlar da aldı.