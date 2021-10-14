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  4. Havva Öztel ve Aleyna Tilki kavuştu! Havaalanı kapısında dans!

Havva Öztel ve Aleyna Tilki kavuştu! Havaalanı kapısında dans!

14.10.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süreliğini Türkiye'yi terk eden Aleyna Tilki 3 günlük bir dönüş yaptı. Tilki'yi annesi Havva Öztel karşıladı. İkili havaalanı kapısında dans etti.

Geçtiğimiz günlerde iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından 'veda' paylaşımında bulundmuş ve yurt dışına çıkmıştı.

Şarkıcı, yayınladığı gönderide, "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp ‘Yalan’ klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece. Hepsi bu..." ifadelerine yer vermişti.

Aleyna Tilki yurt dışında fazla dayanamadı ve ailesini görmek için 3 günlüğüne dönüş yaptı. Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ünlü olan annesi Havva Öztel kızını balonlarla ve dans ederek karşıladı.

Öztel kızını karşıladığı anları paylaşarak "Geli gözümün nuru" dedi.

Balonlarla karşılanan Tilki ailesine kavuştuktan sonra havaalanı kapısında dans etti.

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Aleyna Tilki
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