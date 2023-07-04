Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Sana talibim' mesajını paylaşıp bakın ne dedi

Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de gündeme geliyor. Genç popçunun annesi gerek yaptığı açıklamalarla gerekse sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren bir isim.

Bir süre önce Türkiye'yi terk ederek küçük kızının eğitimi için Amerika'ya yerleşen Havva Öztel hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Havva Öztel'in hayran kitlesi de en az kızı kadar var. Aleyna Tilki'nin annesine bir kişi mesaj atarak "Sana talibim" yazdı.

Havva Öztel ise bu mesajı karşılıksız bırakmadı. Aleyna Tilki'nin annesi mesajı yayınlayarak "Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok" yanıtıyla beğeni topladı.