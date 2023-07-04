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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Sana talibim' mesajını paylaşıp bakın ne dedi

04.07.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızlarıyla birlikte Türkiye'yi terk eden Havva Öztel sık sık gündeme geliyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak bir hayranından gelen mesajı paylaşarak verdiği yanıtla dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Sana talibim' mesajını paylaşıp bakın ne dedi

Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de gündeme geliyor. Genç popçunun annesi gerek yaptığı açıklamalarla gerekse sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren bir isim.

Bir süre önce Türkiye'yi terk ederek küçük kızının eğitimi için Amerika'ya yerleşen Havva Öztel hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Havva Öztel'in hayran kitlesi de en az kızı kadar var. Aleyna Tilki'nin annesine bir kişi mesaj atarak "Sana talibim" yazdı.

Ekran Alıntısı

Havva Öztel ise bu mesajı karşılıksız bırakmadı. Aleyna Tilki'nin annesi mesajı yayınlayarak "Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok" yanıtıyla beğeni topladı.

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Aleyna Tilki Havva Öztel anne

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