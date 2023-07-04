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  4. Didem Soydan denizde üstsüz! Elleriyle göğüslerini kapattı

Didem Soydan denizde üstsüz! Elleriyle göğüslerini kapattı

04.07.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği her poz ayrı olay olan model Didem Soydan da tatil sezonunu açan ünlüler arasında. Güzel model son olarak denize üstsüz girdi ve bu anları ölümsüzleştirdi.

Ünlü model Didem Soydan, magazin dünyasının en sık gündeme gelen isimlerinden. Güzelliği kadar iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Didem Soydan, takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyor.

Didem Soydan son olarak yurt dışına çıktığı tatilden karelerini paylaştı.

Denize üstsüz giren Didem Soydan o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel model elleriyle göğüslerini kapatıp poz verirken bikini altı olarak da tanga seçimi yaptı.

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Didem Soydan ayrıca bir takipçisine "Gençken erkek gibisin denildiğinde ne üzülürdüm o jawlarıma, meğer ne kıymetli bir şeymiş" diyerek yüz hatlarına dair hislerini de paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Model

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