Didem Soydan denizde üstsüz! Elleriyle göğüslerini kapattı

Ünlü model Didem Soydan, magazin dünyasının en sık gündeme gelen isimlerinden. Güzelliği kadar iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Didem Soydan, takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyor.

Didem Soydan son olarak yurt dışına çıktığı tatilden karelerini paylaştı.

Denize üstsüz giren Didem Soydan o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel model elleriyle göğüslerini kapatıp poz verirken bikini altı olarak da tanga seçimi yaptı.

Didem Soydan ayrıca bir takipçisine "Gençken erkek gibisin denildiğinde ne üzülürdüm o jawlarıma, meğer ne kıymetli bir şeymiş" diyerek yüz hatlarına dair hislerini de paylaştı.



