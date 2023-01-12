Aleyna Tilki'nin sesine ne oldu? Aleyna Tilki'nin doktoru futbolcuları örnek verdi

Ses tellerinde yaşadığı sıkıntıdan dolayı bir süredir sahne alamayan Aleyna Tilki son dönemde iddialı pozlarıyla gündemdeydi. Sahnelere ara veren ve ses tellerinin felç olduğuiddia edilen Aleyna Tilki doktoruyla ekran önüne çıktı.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru ise genç şarkıcının tedavisinin devam ettiğini söyledi.

FUTBOLCULARI ÖRNEK VERDİ

Tilki'nin doktoru konu hakkında yaptığı açıklamada "Ses terapilerimize devam ediyoruz. Şarkı söylemek daha doğrusu profesyonel ses icrası iki boyutu olan bir iş ve birinci boyutu tabii ki sanatsal yetenekler ve müzik bilgisi. İkinci boyutu ise spor. Siz sahnede performans gerçekleştiriyorsanız bunun sportif kısmı da var. Örneği profesyonel bir futbolcunun hayatı boyunca karşılaşacağı sakatlıklar olabilir. Bu futbolcular uygun tedaviyle tekrar sahaya dönüyorlar. Biz de Aleyna Hanım ile tedavimizi gerçekleştirdikten sonra daha güçlü bir şekilde sahnelere döneceğiz" ifadelerini kullandı.