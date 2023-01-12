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  4. Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı! Yakışıklı oyuncu o isimle sarmaş dolaş dans etti

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı! Yakışıklı oyuncu o isimle sarmaş dolaş dans etti

12.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın uzun ilişkilerine nokta koydu. Son olarak Ebru Şahin’le jigolo adlı filmde başrol oynayan Ulusoy ayrılıktan sonra Sarıyer'de bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı! Yakışıklı oyuncu o isimle sarmaş dolaş dans etti

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çiftinin 5 yıllık ilişkisine nazar değdi. Evlenmesi beklenen çift, ilişkilerinin zaman içinde yıpranmasıyla ayrılık kararı aldı. Ulusoy’un artık arkadaş ortamlarında tek başına katıldığı öğrenildi.

Ulusoy ve Sarışın'ın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

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Jigolo filminde yer alacak olan Çağatay Ulusoy hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.

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GECE BOYUNCA SARMAŞ DOLAŞ

Ulusoy'un geçtiğimiz gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu öne sürüldü. Snob Magazin'in haberine göre; Ulusoy ve Tüfekçi'nin, gece boyunca sarmaş dolaş eğlendiği söylendi.

Ekran Alıntısı

Ekran Alıntısı
Tüfekçi'nin, dün gece Instagram'dan Sarıyer'deki mekandan paylaşım yapması dikkat çekti.


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Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın

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